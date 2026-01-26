Efe Akpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Efe Akpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Efe Akpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı
26.01.2026 17:22
Babası için kuyuda hayatını tehlikeye atan Efe Akpınar, metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde babasını kurtarmaya çalışırken kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Efe Akpınar, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay Halitpaşa Mahallesi Kumyaka yolu üzerindeki bağ evinde dün meydana geldi. Babası Seçkin Akpınar bağ evindeki su kuyusunda fenalaştı. Oğlu Efe hemen yardıma koşup babasını çıkardı. Ancak kuyudaki metan gazı Efe'nin zehirlenmesine sebep oldu.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kuyudan çıkarılan Efe 112 ambulansıyla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Babasını kurtarıp kendisin genç yaşta hayatını kaybeden Efe Akpınar'ın cenazesi, Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Akpınar ailesi ve yakınlarının yanı sıra Efe'yi sevenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca ilçe siyasi parti başkanları ile sivil toplum kuruluşutemsilcileri de cenazede hazır bulundu. Acılı aileyi yalnız bırakmayan kalabalık, gözyaşları arasında evin tek çocuğu genç Efe'ye veda etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Efe Akpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Efe Akpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
