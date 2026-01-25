Ege'de Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ege'de Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı

Ege\'de Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı
25.01.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, yarın Ege'de fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurarak tedbirli olunmasını istedi.

METEOROLOJİ'den yapılan açıklamada, yarın Ege Bölgesi'nde bazı illerde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; İzmir il genelinde, Çanakkale'nin merkez ile Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde, Manisa ve Aydın il genelinde, Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, rüzgarın İzmir ve Aydın'da saatte 50-75 kilometre hızla, yer yer 75-90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde; Çanakkale, Manisa ve Balıkesir'de ise saatte 50-70 kilometre hızla, yer yer 80 kilometreye ulaşacak şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Fırtınanın yarın saat 06.00'dan itibaren başlayarak, aynı gün saat 23.59'a kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Açıklamada ayrıca yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Aydın il genelinde, batı ilçeleri Kuşadası, Didim ve Söke'de yer yer çok kuvvetli; İzmir il genelinde, güney ve batı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Menderes, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da yer yer çok kuvvetli yağış, Balıkesir'in batı ilçeleri Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ile Çanakkale Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege'de Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:14:44. #7.11#
SON DAKİKA: Ege'de Kuvvetli Fırtına ve Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.