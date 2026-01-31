Emekli Aylığına Fark Ödemesi 4 Şubat\'ta

En düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlenirken aradaki farkın hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten ve memur disiplininden trafik denetimlerine, işveren prim desteğinden Varlık Fonu düzenlemelerine kadar birçok alanda değişiklik içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu çerçevede ocak ayında 16 bin 881 lira olarak yatırılan en düşük emekli aylıkların fark ödemeleri için tarih belli oldu.

Yaklaşık 5 milyona yakın en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte 3 bin 119 liralık Ocak ayı emekli maaş farkı 4 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik 'Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA