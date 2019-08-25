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Emine Bulut cinayeti

46 dakika önce

Yalova'da bir grup kadın, Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Yalova'da bir grup kadın, Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Yalova'daki farklı kadın platformlarının oluşturduğu Yalova Kadın Meclisi üyeleri, Cevdet Aydın Parkı'nda bir araya gelerek ellerindeki döviz ve afişlerle Emine Bulut'un öldürülmesini kınadı.

Kadın Meclisleri Üyesi Hacer Sarıkurtbay, yaptığı açıklamada, Emine Bulut'ın kızının "Anne lütfen ölme" feryatları arasında öldürüldüğünü belirtti.

Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" sözlerini hiçbir zaman unutturmayacaklarını söyleyen Sarıkurtbay, "Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizde kadın cinayetlerini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor." dedi.

Basın açıklamasına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Barosu Başkanı Fedayi Doğruyol da destek verdi.

Açıklamanın ardından grup, Cevdet Aydın Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü.

Emine Bulut, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:54 Kaynak: AA
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