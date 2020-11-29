En iyi yönetmen
29.11.2020 14:08
Dağ, ikinci uzun metraj filmi "Bir Nefes Daha"nın dünya prömiyerini, Estonya'nın başkentinde düzenlenen 24. Tallinn Black Nights Film Festivali'nin ana yarışması kapsamında gerçekleştirdi.
Dağ, ikinci uzun metraj filmi "Bir Nefes Daha"nın dünya prömiyerini, Estonya'nın başkentinde düzenlenen 24. Tallinn Black Nights Film Festivali'nin ana yarışması kapsamında gerçekleştirdi. Önceki gün Tallinn'de gerçekleşen ödül törenine katılan Nisan Dağ, bağımsız film yapmanın gerçek bir mücadele olduğuna değindi.
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