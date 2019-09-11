Son Dakika Haberleri: Engelliler Derneği'nden ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü tekerlekli sandalye yardımı
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Engelliler Derneği'nden ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü tekerlekli sandalye yardımı

1 saat önce

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçede Gündoğdu köyünde bulunan engelli vatandaş Fahrettin Battalbaş'a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.

Engelliler Derneği'nden ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü tekerlekli sandalye yardımı, System.String[]

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçede Gündoğdu köyünde bulunan engelli vatandaş Fahrettin Battalbaş'a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.


Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Seferoğlu, Taşköprü Belediyesi ile hayırsever vatandaş Yunus Genç ve ailesinin destekleriyle temin ettikleri akülü tekerlekli sandalyeyi ilçede Gündoğan köyünde bulunan engelli vatandaşlardan Fahrettin Battalbaş'a ulaştırdıklarını belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi aileler ve vatandaşlara yönelik hizmetlerinin bundan sonrada devam edeceğini ifade etti.


Seferoğlu, ayrıca her zaman yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ave hayırsever Yunus Genç ile ailesine teşekkür etti.


Fahrettin Battalbaş'ta yardımlarından dolayı Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne, Taşköprü Belediyesi'ne ile hayırsever vatandaş ve ailesine teşekkür etti. - KASTAMONU

Gündoğdu, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:57 Kaynak: İHA
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