Epic Games, Muhteşem Cuma'yı %75'e Varan İndirimlerle Donatacak - Son Dakika

Epic Games, web sitesi üzerinden paylaştığı duyuruda "Yılın o zamanı geldi. Önümüzdeki uzun ve karanlık kışı atlatmak için oyunlarla dolu dev bir kütüphane kurma zamanı" diyerek Muhteşem Cuma indirimlerinin yapacağını duyurdu.

2021 Muhteşem Cuma İndirimleri ne zaman başlayacak?

Muhteşem Cuma (Black Friday), ABD'deki Şükran Günü'nden sonraki günü kapsıyor ve satıcılar indirim çılgınlığı başlatıyor. Bu yıl Muhteşem Cuma 26 Kasım'a denk geliyor fakat indirimler genellikle bu tarihten önce başlıyor. Epic Games'in net bir tarih belirtmediğini ancak Muhteşem Cuma'nın bulunduğu haftada başlayacağını söyledi.

Muhteşem Cuma'da hangi oyunlar indirime girecek?

İndirime girecek oyunların yakında açıklanacağını belirten Epic Games, dev yapımlardan klasik bağımsız oyunlara varıncaya kadar 900'den fazla oyun, sürüm ve eklentilerin indirime gireceğini belirtiliyor. Bu indirimler %15 ile %75 arasında değişiklik gösterecek.