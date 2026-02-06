Erdemir'den şehit yakınları ve gazilere "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Erdemir'den şehit yakınları ve gazilere "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" desteği

06.02.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü arasında "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü arasında "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, protokol, Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Serdar Başoğlu ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt tarafından Ankara'daki Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünde imzalandı.

Protokol kapsamında Erdemir, 81 ilde şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenecek sanat kurslarının yürütülmesi ve kursiyerlerin malzeme ihtiyacının karşılanması için maddi destek sağlayacak. Programa katılan kursiyerlerin tüm sanat malzemeleri Erdemir tarafından temin edilecek.

Türkiye genelinde açılacak kurslarda, şehit yakınları ve gaziler farklı sanat branşlarında eğitim alabilecek. Programda, kursiyerlerin eğitim sürecinde üretecekleri eserlerle kendilerini ifade etme imkanı bulmaları ve sanatın iyileştirici gücüyle özgüvenlerini artırarak sosyal hayata daha güçlü katılım sağlayabilmeleri hedefleniyor.

Sanat kursları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aile Destek Merkezleri (ADEM), Halk Eğitim Merkezleri, belediyeler, üniversiteler ve Gençlik Merkezleri ile koordinasyon içinde yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Serdar Başoğlu, projenin OYAK Grubu'nun şehit yakınları ve gazilere yönelik sorumluluk anlayışının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Toplumsal fayda üreten ve ülke değerleriyle bütünleşen projeleri önceliklendirdiklerini kaydeden Başoğlu, şunları kaydetti:

"Erdemir, Türkiye'nin lider entegre çelik üreticisi olmanın ötesinde topluma dokunan güçlü bir kurumsal vatandaş olmayı misyon edinmiştir. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü, kahramanlarımızın ailelerine ulaştıracak olan bu projenin yakın takipçisi olmaya devam edecek, çok daha geniş kitlelere ulaşması için desteğimizi sürdüreceğiz."

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt da projenin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz, devletimizin gönlündeki en müstesna yerdedir. Sanatın iyileştirici gücünü kullanarak onların sosyal hayata katılımını güçlendirecek bu proje, kamu ile özel sektör işbirliğinin örnek bir modelidir. Erdemir'e bu anlamlı destek için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomi, Erdemir, Maden, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir'den şehit yakınları ve gazilere 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' desteği - Son Dakika

Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:30:13. #7.11#
SON DAKİKA: Erdemir'den şehit yakınları ve gazilere "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.