Erdemir'den şehit yakınları ve gazilere "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" desteği

OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü arasında "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, protokol, Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Serdar Başoğlu ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt tarafından Ankara'daki Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünde imzalandı.

Protokol kapsamında Erdemir, 81 ilde şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenecek sanat kurslarının yürütülmesi ve kursiyerlerin malzeme ihtiyacının karşılanması için maddi destek sağlayacak. Programa katılan kursiyerlerin tüm sanat malzemeleri Erdemir tarafından temin edilecek.

Türkiye genelinde açılacak kurslarda, şehit yakınları ve gaziler farklı sanat branşlarında eğitim alabilecek. Programda, kursiyerlerin eğitim sürecinde üretecekleri eserlerle kendilerini ifade etme imkanı bulmaları ve sanatın iyileştirici gücüyle özgüvenlerini artırarak sosyal hayata daha güçlü katılım sağlayabilmeleri hedefleniyor.

Sanat kursları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aile Destek Merkezleri (ADEM), Halk Eğitim Merkezleri, belediyeler, üniversiteler ve Gençlik Merkezleri ile koordinasyon içinde yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Serdar Başoğlu, projenin OYAK Grubu'nun şehit yakınları ve gazilere yönelik sorumluluk anlayışının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Toplumsal fayda üreten ve ülke değerleriyle bütünleşen projeleri önceliklendirdiklerini kaydeden Başoğlu, şunları kaydetti:

"Erdemir, Türkiye'nin lider entegre çelik üreticisi olmanın ötesinde topluma dokunan güçlü bir kurumsal vatandaş olmayı misyon edinmiştir. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü, kahramanlarımızın ailelerine ulaştıracak olan bu projenin yakın takipçisi olmaya devam edecek, çok daha geniş kitlelere ulaşması için desteğimizi sürdüreceğiz."

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt da projenin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz, devletimizin gönlündeki en müstesna yerdedir. Sanatın iyileştirici gücünü kullanarak onların sosyal hayata katılımını güçlendirecek bu proje, kamu ile özel sektör işbirliğinin örnek bir modelidir. Erdemir'e bu anlamlı destek için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.