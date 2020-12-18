Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti - Son Dakika

Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti

18.12.2020 15:24
Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti, System.String[]

Erdemli Belediyesi, 'Bir İnsanlık Projesi' sloganıyla çıktığı yolda, yardıma muhtaç vatandaşların sesine ses veriyor.

Erdemli Belediyesi, 'Bir İnsanlık Projesi' sloganıyla çıktığı yolda, yardıma muhtaç vatandaşların sesine ses veriyor. Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, pandemi sürecinde de fedakarca çalışmalarına devam etti ve bu süreçte 3 bin ailenin yardımına koştu.

Erdemli'de sıfır rakımından iki bin beş yüz rakımına kadar her yerde yardıma muhtaç vatandaşlara el uzatan ekipler, pandemi sürecinde erzak, kıyafet, kırtasiye, kişisel temizlik, hasta yatağı, tekerlekli sandalye temini gibi birçok alanda vatandaşların yanında oldu. Erdemli Belediyesi'nin, 2016 yılından bu yana halkın hizmetine sunduğu Limon Çiçeği ekipleriyle ilçede pandemi döneminde de aşsız ev kalmadı. Ülkenin farklı illerinde yaşanan afetlerde de anında harekete geçen ekipler, salgın döneminde dar gelirli vatandaşa destek oldu. Vatandaş ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun.

Projenin her aşamasında ekipleriyle birlikte hareket eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bir tek kişinin aç uyumaması için ekipçe hiç durmadan çalıştıklarına dikkat çekti. Tollu, "Bizim yaşadığımız kentte, her bireyin belleğine, her bireyin beynine, şunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu kentte yaşayan her bireyin fakrı zaruret içerisine düştüğü anda onu o zaruretten kurtaracak, onun her türlü ihtiyacını karşılayan bir ekip kurduk. Tamamı üniversite mezunu olan arkadaşlarımızı, bu işi ibadet aşkıyla yapan arkadaşlarımla kurduk. Erdemli' de yaşayan her birey şunu çok iyi bilmeli ki, bende sıkıntıya düştüğümde, bende fakrı zarurete düştüğümde, benim belediyem beni ömrümün sonuna kadar muhannete muhtaç etmeden insanca yaşamamı sağlar, düşüncesini insanlarımızın belleğine yerleştirmeye çalışıyoruz. Güçlü devlet olmanın gereği de budur diye düşünüyorum. Geceyi aç geçiren bir tek kardeşim varsa, uyku bana haramdır. Mazlumları gözetmek, vatandaşın her derdinde yanında destekçisi olmak bizim asli vazifemizdir. Tüm kardeşlerimin sağlık koşullarında ve refah içerisinde yaşaması bizim sorumluluğumuzdadır. Sadece Erdemli'nin alt yapı sorunları değil vatandaşımızın her türlü ihtiyacı bize emanettir. İşte bu yüzden gece gündüz demeden, yorulmadan çalışacak, bir tek evi dahi desteksiz bırakmayacağız" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti
Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Talisca'nın paylaşımına yapılan "Beşiktaş" yorumu, taraftarı heyecanlandırdı Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm         
14:51
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü         
14:29
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi         
13:33
Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı         
12:52
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 16:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei