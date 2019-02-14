Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İdlip'de Hava Sahasının Kullanımı Bağlamında Sergilenen İş Birliğinin Afrin ve Fırat...

Erdoğan: "İdlip'de Hava Sahasının Kullanımı Bağlamında Sergilenen İş Birliğinin Afrin ve Fırat...

18 dakika önce

Erdoğan: "İdlip'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli"

Erdoğan:
Erdoğan: "İdlip'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:07 Kaynak: AA

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