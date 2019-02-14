Erdoğan: "İdlip'de Hava Sahasının Kullanımı Bağlamında Sergilenen İş Birliğinin Afrin ve Fırat...

Erdoğan: "İdlip'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli"

Erdoğan: "İdlip'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli"

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bulut Bilişim, Üç Yılda 130 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatları Yaratacak

Kamuda E-fatura Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi

Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti