Erdoğan: "İdlip'de Hava Sahasının Kullanımı Bağlamında Sergilenen İş Birliğinin Afrin ve Fırat...
18 dakika önce
Erdoğan: "İdlip'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli"
Erdoğan: "İdlip'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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