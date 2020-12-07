Ergani'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar tekrar dışarı çıktı - Son Dakika

Ergani'de sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, dışarı çıktı.

Yurt genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında yeniden sokağa çıktı. Bu kapsamda, Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp Caddesi'nde saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkma serbestliği bulunan 65 yaş ve üzerindeki bazı vatandaşlar dışarı çıktı.

Bazı vatandaşlar refakatçileri eşliğinde yürüyüş yaptı.