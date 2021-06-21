Erken sevindi, acısı fena çıktı! Kazandığını sanan atlet, hüsrana uğradı

Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var

İspanya'nın Valencia bölgesinin Sagunto kentinde düzenlenen triatlon yarışında benzerine ender rastlanacak bir olay yaşandı.

YAVAŞLAYINCA, BİRİNCİLİĞİ KAPTIRDI

Mateo Bustos, 350'den fazla katılımcının yer aldığı triatlon yarışında önce 750 metre yüzdü. Ardından kilometrelerce bisiklet sürdü ve son olarak 5 kilometre mesafeli koşuya katıldı. Bustos, yarışı birinci olarak tamamlamaya hazırlanıyordu. Ancak yarışı kazandığını düşünüp bitiş çizgisini geçtikten sonra kutlama yapmak yerine, bitiş çizgisine metreler kala yavaşladı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

O sırada geriden gelen German Cister, Bustos'u geçti. Birinci olduğunu zanneden Mateo Bustos, yarışı dikkatsizliği yüzünden son anda kaybedince hayal kırıklığı yaşadı.

İZLEYİCİ UYARDI

O sırada Bustos'u uyarmaya çalışan bir seyirci ise, "Hey dikkat et. Sana yetiştiler. Hey sana söylüyorum" şeklinde atleti uyarmaya çalıştı.