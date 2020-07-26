Erzurum'da 1 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir mahalle için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede bugüne kadar en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 ile tüm dünyanın mücadele verdiği şu günlerde yaz aylarının etkisiyle oluşan sosyal hareketliliğin söz konusu süreci olumsuz yönde etkilediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Vaka sayılarının azalmasının verdiği rahatlık ve kararlılıkla sürdürülmesi gereken tedbirlere riayet edilmemesi, sadece bizlerin değil sevdiklerimizin hayatını da riske atmaktadır. Ülke genelinde vaka sayılarının azaldığı olumlu bir tablo gözlenirken, ilçemizde Kovid-19 pozitif vaka sayısı 11'e ulaşarak bu süreçteki en yüksek rakamı gösterdi. 11 kişiden 10'u Erzurum'a sevk edilirken 1 kişi evde tedavi ediliyor. Ayrıca bu kişilerle temas eden 55 kişi karantinada. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir mahallemizde de toplu karantina uygulaması için değerlendirmeler yapıldı ve mahallenin bir süre daha gözetim altında tutulmasına karar verildi."

Maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önlemlerin Kovid-19'a karşı etkili olduğu vurgulanan açıklamada, vaka artışlarında söz konusu sürecin ihmal kabul etmediği ve virüsün yayılım hızının endişe verici olduğu ifade edildi.