Erzurum'da başarılı kreşler ödüllendirildi - Son Dakika
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Erzurum'da başarılı kreşler ödüllendirildi

6 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğünce, kentte bulunan 12 başarılı kreş ve gündüz bakım merkezine teşekkür belgesi verildi.

Erzurum'da başarılı kreşler ödüllendirildi, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğünce, kentte bulunan 12 başarılı kreş ve gündüz bakım merkezine teşekkür belgesi verildi.


AÇSH İl Müdürlüğünde düzenlenen programa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Taner Ekinci, kreş temsilcileri ve kuruluş çalışanları katıldı.


AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, kreş ve gündüz bakım merkezlerinin kaliteli hizmet sunmasının aile açısından önemli olduğunu belirterek, kurum olarak kreşlere rehberlik hizmeti verdiklerini ifade etti.


Aileden ilk ayrılış olan kreş döneminin, çocukların gelecekteki hayatlarının şekillendirilmesinde de büyük önem taşıdığını belirten İlbaş, "Çocukların sosyalleşmesi açısından önemli bir yere sahip olan kreş ve gündüz bakım evlerinin başarılı hizmetler sunması konusunda kurum olarak rehberlik hizmeti sunuyoruz. Bu çerçevede başarılı kreşlerimizi ödüllendirerek, hizmet kalitesi konusunda yönlendirici olmaya devam edeceğiz. Kreşlerimizin sosyal faaliyetlerde daha çok yer almasını istiyoruz. Teşekkür belgesi alan kreş temsilcilerimizi kutluyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Altıncağ, Altın Çocuk, Altın Küre, Anadolu Atakent, Gülbahçe Sare Ömer Meral, Gülenyüzler, Türk-Amerikan Derneği (TAD), Nazik, Sevgi, Sıla, Yıldızlar ve Yusufçuk Kreş ve Gündüz Bakım Merkezlerinin temsilcilerine teşekkür belgesi verildi. - ERZURUM

Erzurum, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
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