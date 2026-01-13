Erzurum'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi - Son Dakika
Erzurum'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

13.01.2026 11:59
Erzurum ve çevresinde etkili kar yağışı nedeniyle 1 gün eğitim tatili ilan edildi, yollar kapandı.

ERZURUM başta olmak üzere bölge illerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 561 yerleşim biriminin yolu kapandı. Yağış nedeniyle Erzurum'da Horasan, Hınıs, Köprüköy ve Çat, Erzincan'da Çayırlı, Kars'ta ise Sarıkamış ilçeleri ile Ardahan'da Posof ilçesi hariç taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum başta olmak üzere bölgede etkili olan kar yağışı, ulaşım ve eğitimi olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bölgede bin 561 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, illerde ise İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

ULAŞIM ETKİLENDİ

Kars Susuz-Boğatepe-Göle Devlet yolu tipi ve görüş olmaması nedeniyle saat 07.15 itibariyle TIR trafiğine kapatıldı. Ardahan'da 2 bin 640 metre rakımlı Sahara ve 2 bin 500 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçitleri ile Göle-Kars yolu, büyük araç trafiğine kapatıldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Olumsuz hava şartları yüzünden Erzurum'da Horasan, Hınıs, Köprüköy ve Çat, Erzincan'da Çayırlı, Kars'ta ise Sarıkamış ilçeleri ile Ardahan'da Posof ilçesi hariç taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

KAR KALINLIĞI 22 SANTİMETRE

Bu arada yağışın aralıklarla devam ettiği Erzurum'da kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri kar temizleme çalışması başlattı. Yağış nedeniyle karla kaplanan aracını temizleyen Mikail Atakan Odabaşı, "Kar yağdığında bizim işimiz bu, arabaları temizlemek. 2-3 gündür yağmıyordu ama yine başlayacak herhalde kar yağışı. Beyaz esaret diyebiliriz. Erzurum'da kar yağdı mı böyle dedi.

Haber: Salih TEKİN – Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.