ESA Esports Pro Talks pAura'yı konuk ediyor! - Son Dakika

Düzenlediği organizasyonlar, ürettiği dijital içerikler ile adından söz ettiren ESA Esports Pro Talks pAura'yı 3 saat sonra konuk ediyor. Yiyeceklerinizi bir an önce hazırlayın, eğlence dolu bir bölüm sizleri bekliyor olacak.

Berker "gAndhi" Kubat'ın sunumuyla gerçekleşecek "Pro Talks" yaklaşık 3 saat sonra başlıyor. İkinci bölümün konuğu ise dün Blaze Esports'a transfer olan başarılı oyuncu Melih "pAura" Karaduran. Organizasyon, dün sosyal medya hesapları üzerinden bir gönderi paylaştı. Gönderinin açıklamasında ise organizasyon, takipçilerden Melih "pAura" Karaduran'a sormak istedikleri soruları yorumlarda belirtmelerini istedi.

Yayında takipçilerin merak ettiği soruların cevaplanmasının yanı sıra birden çok sürpriz hediyeler de olacak. Eğer siz de bu bölümü izlemek istiyorsanız ESA Esports Twitch kanalını 13.00'te ziyaret edebilirsiniz. Kanala hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

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