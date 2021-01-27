Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi - Son Dakika

Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi

27.01.2021 00:35

Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi Kontrolden çıkan otomobil önce refüje daha sonra bariyerlere çarparak hurdaya döndü Araçta sıkışan kadın itfaiye erlerince kurtarıldı Sakarya'nın Karasu ilçesinde D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce refüje daha...

Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi

Kontrolden çıkan otomobil önce refüje daha sonra bariyerlere çarparak hurdaya döndü

Araçta sıkışan kadın itfaiye erlerince kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce refüje daha sonrasında ise bariyere çarparak hurdaya döndü. Sürücü kazanın etkisi ile şoka girerken araçta sıkışan eşi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-650 karayolunun Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Burhan A. idaresindeki 34 HE 4448 plakalı Ford markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce refüje daha sonrasında bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yönü değişen ve yaklaşık 20 metre uzağa savrulan otomobil sürücüsünün eşi Hülya A. yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan Hülya A., itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle otomobilden çıkartıldı. Bacağında kesik olduğu öğrenilen Hülya A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şokunu yaşayan şoför Burhan A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sokağa çıkma izinleri bulunan çiftin karıştığı kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi
Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi
Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi
Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi

Otomobil, Sakarya, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi - Son Dakika


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