Eski Aladağ Kaymakamı'nın FETÖ'den yargılandığı dava

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Filizer ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Filizer, hakkında beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Mahkemeye gelen HTS kayıtlarına ilişkin raporu inceleyerek beyanda bulunmak için süre istiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı ise dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.



Mahkeme heyeti, sanık Filizer'e ait cep telefonun bilirkişi incelemesi raporunun beklenmesine ve sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, ilçede 29 Kasım 2016'da, 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle de dava açılmıştı.