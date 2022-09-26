ESKİ BİR HÜKÜMLÜNÜN BIÇAKLADIĞI GARDİYAN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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ESKİ BİR HÜKÜMLÜNÜN BIÇAKLADIĞI GARDİYAN YAŞAMINI YİTİRDİ

26.09.2022 11:43

ERZURUM'da eski bir hükümlü olan Yılmaz Çelik, sokakta karşılaştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı (59) bıçaklayarak öldürdü.

ERZURUM'da eski bir hükümlü olan Yılmaz Çelik, sokakta karşılaştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı (59) bıçaklayarak öldürdü.

Olay dün saat 20.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaye göre, eski bir hükümlü ve aynı zamanda madde bağımlısı olan Yılmaz Çelik, evine giden infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştı. Kınalı ile Çelik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çelik, yanında bulundurduğu bıçakla Kınalıya defalarca vurdu. Aldığı derbeler sonucu ağır yaralanan ve kan kaybeden Kınalı olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniverstesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kınalı burada yapılan tüm müdühaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş ve Cinayet Büro ekipleri, gece boyu aradığı saldırganı bugün sabah saatlerinde Pasinler ilçesinde saklandığı adreste ele geçirdi. Çelik, emniyetteki sorgusunun tamamalanması ardından adliyeye çıkarılacak.

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Kaynak: DHA

Yılmaz Çelik, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİ BİR HÜKÜMLÜNÜN BIÇAKLADIĞI GARDİYAN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESKİ BİR HÜKÜMLÜNÜN BIÇAKLADIĞI GARDİYAN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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