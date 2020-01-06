Eski damacana ve battaniyeler kedilere yuva oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski damacana ve battaniyeler kedilere yuva oldu - Son Dakika

Eski damacana ve battaniyeler kedilere yuva oldu

6 saat önce

Kırıkkaleli hayvansever Şeref Köksal, kedilere soğuktan korunmaları için içerisine battaniye diktiği eski damacanalardan yuva yaptı.

Eski damacana ve battaniyeler kedilere yuva oldu, System.String[]

Kırıkkaleli hayvansever Şeref Köksal, kedilere soğuktan korunmaları için içerisine battaniye diktiği eski damacanalardan yuva yaptı.

Merkeze bağlı Ahılı köyü yolundaki kullanılmayan hazır beton şantiyesinde bekçilik yapan 70 yaşındaki Köksal, havaların soğumasıyla şantiyedeki 4 kedinin üşüdüğünü fark etti.

Bunun üzerine kedilerin üşümemesi için bir şeyler yapmak isteyen Köksal, çevreden topladığı eski damacanaların üst kısmını keserek içerisini, battaniyeyle kapladı.

Köksal, daha sonra yuvaları şantiyedeki bir kulübenin içerisine yerleştirerek kedilerin soğuktan korunması sağladı.

Köksal, yıllardır amcasının oğlu Mehmet Köksal'la şantiye içerisindeki sokak köpeklerinin ve kedilerinin bakımını yapıyor.

"Şimdi kediler üşümüyor"

Şeref Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahılı köyünde yaşadığını ve 5 yıldır şantiyede gündüzleri bekçilik yaptığını söyledi.

Hayvanların üşüdüğünü görünce onlar için bir şeyler yapmak isteğini anlatan Köksal, şöyle konuştu:

"Eski damacanaların içerisine battaniye diktim, güzel bir yuva yaptım. Şimdi kediler üşümüyor. Ne yağmur alır, ne de soğuktan etkilenirler. Şimdi çok rahat ediyorlar. Bunlara bakmak lazım. Allah bunları bizim için yarattı. Bunların ağızları var ama ihtiyaçlarını söyleyemiyorlar. Sağ olsun amca oğlu Mehmet Köksal da mamalarını getiriyor. Hayvanlar rahatça yaşıyorlar."

Daha önce bir aracın çarpması sonucu arka ayakları sakat kalan ve "Kostak" adını verdiği sokak köpeğinin yürümesi için kısıtlı imkanlarıyla pazar arabasından yürüteç tasarlayan Mehmet Köksal da hayvanları yazın serinletmeye, kışın ise soğuktan korumaya çalıştıklarını anlattı.

Ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktaran Köksal, "Bunlar Allah'ın sessiz kulları, Allah'ın bize emaneti. Ölene kadar bunlara bakmaya devam edeceğiz." dedi.

Mehmet Köksal, Ahılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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