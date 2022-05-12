Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Dinin siyasileşmesi ve siyasetin dinselleşmesi büyük bir hata - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Dinin siyasileşmesi ve siyasetin dinselleşmesi büyük bir hata

12.05.2022 14:50
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Dinin siyasileşmesi ve siyasetin dinselleşmesi büyük bir hata

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Şu anda ahlaki üstünlük noktasında sorunlar yaşıyoruz" değerlendirmesi yaptı. Dinin siyasete dahil edilmesi üzerine konuşan Görmez açıklamasının devamında, "Dinin siyasileşmesi, dinin salt politik bir mekanizmaya dönüşmesi ne kadar büyük bir hata ise, siyasetin dinileşmesi, siyasetin din gibi takdim edilmesi de o kadar büyük bir tehlikedir" ifadelerini kullandı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Açıkdeniz isimli dergiye yaptığı değerlendirmede "Güç ve iktidar sahibi olmak, bizatihi ümmeti inşa etmenin önüne geçti. Bu da beraberinde gündelik politik ve ideolojik bir şey doğurdu. Bu söylemin kendisi dinin sırtında yüke dönüştü aslında. Ve bu sefer o gücü kaybetmemek bir gayeye dönüştü. Bunun için de en ağır, en hoyrat dil kullanılmaya başlandı." diye konuştu.

KUTUPLAŞMA UYARISI

Görmez tespitlerine şöyle devam etti:

"Dinin siyasileşmesi, dinin salt politik bir mekanizmaya dönüşmesi ne kadar büyük bir hata ise, siyasetin dinileşmesi, siyasetin din gibi takdim edilmesi de o kadar büyük bir tehlikedir. Bu iki büyük tehlike şu anda dinin sırtındaki iki büyük yüktür. Bu hepimizin dilini de, kalbini de, ilişkilerimizi de etkiliyor. Bütün kutuplaşmaları da bu doğuruyor.

Pek çok yangında, ölen insanların çoğu acemi itfaiyecilerin hatalarıyla ölürler. Eğer itfaiyeci acemi ise insanları tahliye etmeden önce suyu oraya basar ve insanların dumandan ölmesine yol açar. Aslında acemi olduğu halde kendisine usta itfaiyeci rolü biçip bu ateşleri söndürmek isteyen pek çok âlimimiz, mütefekkirimiz, aydınımız var. Bu nedenle biz dumanda boğuluyoruz."

"GENÇLERİN İSLAMDAN KOPUŞU"

Görmez, gençliğin dinden uzaklaşmasına dair de yorumlar yaptı:

"Bir adama dindar dendiği zaman aklımıza ilk gelecek şey, âdildir, emindir, ahlaklıdır, dürüsttür olmalı. İslam ümmeti teknolojiyi kaybetmekle üstünlüğünü kaybetmez. Ama ahlaki üstünlüğümüzü kaybettiğimiz zaman biz kaybederiz. Şu anda ahlaki üstünlük noktasında sorunlar yaşıyoruz.

Mubah alanını daraltan bir takva anlayışı var. Ruhbanlığı, rahbaniyeti takvayla karıştıranlar var. Bu da gençliğin İslam'dan kopuşuna yol açıyor."

YORUMLAR (5)
  • Murat : Oo günaydın hocamm. Nedense hep bir siyaset hayatı bitenlerin aklı başına geliyor. Hayır bide şu var ki! Biz o kadar aptal bir millet miyiz ki teknoloji ve ahlakı aynı anda yurutemiyoruz. Nedir yani hep bir teknoji antipatisi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Mehmet Görmez, Dindar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Dinin siyasileşmesi ve siyasetin dinselleşmesi büyük bir hata - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:10:41. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Dinin siyasileşmesi ve siyasetin dinselleşmesi büyük bir hata - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement