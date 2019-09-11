Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku
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Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku yaşandı.

Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku yaşandı. Futbolcular ile kısa bir görüşme yapan Çapa'nın Eskişehirspor'dan ayrıldığı öğrenildi.


Tecrübeli teknik adamın çalışma şartlarının imkansız hale geldiği için bıraktığı öğrenildi. Kulüpten resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:45 
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