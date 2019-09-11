Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku
1 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku yaşandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Fuat Çapa şoku yaşandı. Futbolcular ile kısa bir görüşme yapan Çapa'nın Eskişehirspor'dan ayrıldığı öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın çalışma şartlarının imkansız hale geldiği için bıraktığı öğrenildi. Kulüpten resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:45
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