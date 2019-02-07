Eskişehirspor'dan "Hatıra Plaka" Kampanyası
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü, taraftar için özel tasarlanan "hatıra plaka" kampanyası başlattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
Kulübü, taraftar için özel tasarlanan "hatıra plaka" kampanyası başlattı.
Kulübün başkan vekili Osman Taş
, yaptığı yazılı açıklamada, taraftarların özel tasarım olarak hazırlanan plakaları satın alarak işletmeleri veya kendileri için kampanyaya katılabileceğini duyurdu.
Kampanyaya katılanların isimlerini ilan edeceklerini belirten Taş, "Camiadan yoğun ilgi göreceğini düşündüğümüz kampanya Eskişehirspor'a büyük katkı sağlayacak. Bastırılan plakalar isterseniz sizde kalacak, isterseniz Esstore Showroom Mağazası'nda oluşturulacak duvara asılacak, isterseniz de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda belirlenecek bölgede sergilenecek." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:01 Kaynak: AA
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