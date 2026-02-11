Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum - Son Dakika
Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum

Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum
11.02.2026 16:07
Avustralyalı "Fetisch Barbie" olarak tanınan fenomen estetik operasyonlara bugüne kadar yaklaşık 68 bin dolar harcadı. Estetik anlayışını "Her şeyin büyük olması" şeklinde niteleyen fenomen dolgu ve botoksa yüzde 100 bağımlı olduğunu ifade etti. İlk dudak dolgusunu 18 yaşında yaptırdığını söyleyen fenomen, "Artık ağzımı kapatamıyorum" dedi.

"Fetisch Barbie" olarak tanınan Avustralyalı sosyal medya fenomeni Truly, estetik operasyonlara bugüne kadar 30 bin ile 50 bin sterlin (Yaklaşık 60 bin dolar) arasında harcama yaptığını söyledi. Olumsuz yorumlara rağmen estetikten vazgeçmeyeceğini söyleyen fenomen isim, dolgu ve botoksa "yüzde 100 bağımlı" olduğunu dile getirdi.

"ESTETİK ANLAYIŞIM: HER ŞEYİN BÜYÜK OLMASI"

Estetik anlayışını "her şeyin büyük olması" sözleriyle tanımlayan fenomen, uzun ve kabarık saçlar, büyük dudaklar ve uzun tırnakların kendi tarzını yansıttığını ifade etti. Her üç ila dört ayda bir dudak dolgusu yaptırdığını belirten sosyal medya fenomeni, "Her zaman taze ve dolgun bir görünüme sahip olmak istiyorum" dedi.

"ARTIK AĞZIMI KAPATAMIYORUM"

18 yaşında ilk kez dudak dolgusu yaptırdığını söyleyen fenomen, arkadaşlarının bu görüntüsünden endişe duyduğunu belirtti. Buna rağmen eleştirileri dikkate almadığını ve yorumları artık okumadığını ifade eden fenomen, "Artık ağzımı kapatamıyorum" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mh459267 Mh459267:
    Ya ne yaptınız öyle at ağzı gibi yazık ... 20 1 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Seni everelim 0 2
  • ahmet3353 ahmet3353:
    tam at ağızlı olmuş 13 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Sana yakışıyor ama ahahahshshah 2 2
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    dogalliktab cikmia balik agzi olmus 7 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Kanka iyi yalar ama alak sana 0 0
  • Apple User Apple User:
    eser demirin arkası gibi olmuş… 0 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Selami szka bu sizin mi:))) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
