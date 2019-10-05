Son Dakika Haberleri: Etimesgut belediyespor: 1-0
Son Dakika Spor Haber

Etimesgut belediyespor: 1-0

1 saat önce

STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Samet Özkul (xx), İsmail Semih İleri (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Mete (xx), Berat (xx), Ömer (xx), Levent (xxx), Seçkin (xx), Abdullah (xxx), Mehmet Bektaş (x) (Dk. 63 Selim x), Kadir (xx), Feyyaz (x) (Dk. 62 Oğuzhan xx), Mehmet Tuğrul (xx) (Dk.

Etimesgut belediyespor: 1-0, System.String[]

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Samet Özkul (xx), İsmail Semih İleri (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Mete (xx), Berat (xx), Ömer (xx), Levent (xxx), Seçkin (xx), Abdullah (xxx), Mehmet Bektaş (x) (Dk. 63 Selim x), Kadir (xx), Feyyaz (x) (Dk. 62 Oğuzhan xx), Mehmet Tuğrul (xx) (Dk. 80 Alpay)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (x) - Hüseyin (xx), Mikail (x), Ahmet (xx), Akın (x) (Dk. 46 Muhammet x), Eyüpcan (xx), Berat (x) (Dk. 69 Hasan x), Alaettin (xx), Çınar (xx), Mehmet (x) (Dk. 78 Lokman x)

GOL: Dk. 42 Abdullah (Uşakspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Selim (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Ersin, Selim, Ömer, (Uşakspor) - Ahmet (Etimesgut Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kaybeden Uşakspor, 6'ncı hafta mücadelesinde evinde Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenerek moral buldu. Uşakspor'un golünü 42'nci dakikada Abdullah attı. Uşakspor'da oyuna ikinci yarıda giren Selim, 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla ev sahibi ekip 7 puana ulaşarak 4 haftalık galibiyet özlemini dindirdi. Başkent temsilcisi ise 8 puanda kaldı.

- Uşak

Uşakspor, Selim, Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın konuşma yaptığını öğrenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti
Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesince, AK Parti'yle CHP'nin anlaştığı ortaya çıktı Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:06:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etimesgut belediyespor: 1-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]