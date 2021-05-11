Evden çalışanlarda bel ve boyun sorunları arttı - Son Dakika

Evden çalışanlarda bel ve boyun sorunları arttı

11.05.2021 13:38
Evden çalışanlarda bel ve boyun sorunları arttı, System.String[]

Evden çalışanlara özel üniteler tasarlayan Ercan Sicim, "Araştırmalar, evden çalışanların yüzde 40'tan fazlasının bel ağrısı, yüzde 20'den fazlasının da boyun ağrısı yaşadığını ortaya koyuyor.

Evden çalışanlara özel üniteler tasarlayan Ercan Sicim, "Araştırmalar, evden çalışanların yüzde 40'tan fazlasının bel ağrısı, yüzde 20'den fazlasının da boyun ağrısı yaşadığını ortaya koyuyor. Yani evden çalışanlarda bel ve boyun sorunları arttı. Şirketler, evlerdeki çalışma ortamlarının personelin sağlığı üzerindeki etkilerini de düşünmelidir" dedi.

Evden çalışanlarının fiziksel sağlığına yönelik evden çalışma üniteleri geliştiren Mod Tasarım Genel Müdürü Ercan Sicim, evden çalışmanın yol açtığı sağlık sorunlarının çoğunun çalışma ortamından kaynaklandığını söyledi. Bunun için bazı önlemler alınması gerektiğine işaret eden Sicim, "Pandemiyle birlikte birçok şirket çalışma alanlarını evlere taşıdı. Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nin yaptığı araştırmaya göre, evden çalışanların yüzde 40'ından fazlası bel ağrısı, yüzde 20'den fazlası da boyun ağrısı yaşadığı ortaya konmuştur. Evden çalışanlarda bel ve boyun sorunları arttı. Uzaktan çalışma trendi her geçen gün artan bir ivme sergiliyor. Bu sebeple personelini virüsten korunmak isteyen şirketler, evlerdeki çalışma ortamlarının personelin sağlığı üzerindeki etkilerini de düşünmelidir" diye konuştu.

"YEMEK SANDALYELERİ ÇALIŞMA KOLTUKLARI OLDU"

Ofislerdeki çalışma ortamlarının genellikle çalışanların sağlığına göre tasarlandığını ifade eden Ercan Sicim, "Çalışanlar için vücut yapısına uygun koltuk ve masalar kullanılıyor. Şimdi ofis çalışanları ev çalışanları oldu. Çalışma ortamında bazen salon masalarını, bazen yemek masalarını bazen de sehpaları kullanıyorlar. Yemek sandalyeleri çalışma koltukları oldu. Bu da bel ve boyun sorunları başta olmak üzere bazı sorunlara davetiye çıkarıyor" şeklinde konuştu.

Doğru masa ve doğru sandalye kullanılmadığı için doğru oturuşun sağlanamadığına işaret eden Sicim, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok çalışanda eklem ağrısı ve omurilik ağrıları ortaya çıktı. Çalışanların insanların vücut sağlıkları bozulmaya başladı. Sağlıktaki olumsuzluklar verimli çalışmayı engeller, iş planlarını aksatır. En çok da psikolojik açıdan kişinin kendini kötü hissetmesine sebep olur. Bu sebeple çalışanların ofisteki çalışma ortamı konforunu evlerinde de sağlamak gerekir."

"ÇALIŞMA MODÜLLERİ SAĞLIĞI DESTEKLEMELİ"

Çalışanlara yönelik ofis mobilyaları tasarımlarıyla sağlık sorunlarına çözüm sunmayı amaçladıklarını belirten Sicim, "Açıldığında çalışma masası kapandığında ise başarılı bir depolama dolabı olan Point Serisi yedi farklı konseptten oluşuyor. Çalışanlar için konforlu bir alan oluşturmayı amaçladık. Bu seri ile ofislerdeki gibi rahat ve verimli bir çalışma ortamı sağlanabiliyor" dedi.

Evden çalışıldığında kas-iskelet yapılarının da desteklenmesi ve konfor sağlayan sağlık odaklı mobilyalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sicim, "Yemek masasında oturmakla ofis masasında oturmak arasında fiziki açıdan önemli farklılıklar var. Pandemiye bağlı kısıtlamaların uzun süreli olumsuz etkilerini minimize etmek için evlerdeki çalışma modüllerinin de sağlığı desteklemesi gerekir" diye konuştu.


Evden çalışanlarda bel ve boyun sorunları arttı
Evden çalışanlarda bel ve boyun sorunları arttı
Evden çalışanlarda bel ve boyun sorunları arttı

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Evden çalışanlarda bel ve boyun sorunları arttı - Son Dakika


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