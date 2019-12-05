Son Dakika › Spor › Everton'da Marco Silva dönemi sona erdi - Son Dakika Spor
Everton'da Marco Silva dönemi sona erdi
6 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:58 Kaynak: DHA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi.
Portekizli teknik adamla yollarını ayırdığını açıklayan Everton, kısa süre içerisinde yeni bir teknik direktörle anlaşacaklarını açıkladı. Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, bu sezon istediği performansı gösteremedi. Everton, teknik direktör Silva yönetiminde bu sezon ligde 15 maçta 14 puan toplayarak 18'inci sırada kendisine yer buldu.
Mourinho ilk darbeyi eski takımından aldı! Maçta sakatlandı Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı 5-2 yendi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak