Son Dakika Haberleri: Everton'da Marco Silva dönemi sona erdi
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Everton'da Marco Silva dönemi sona erdi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi.

Everton'da Marco Silva dönemi sona erdi, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi.

Portekizli teknik adamla yollarını ayırdığını açıklayan Everton, kısa süre içerisinde yeni bir teknik direktörle anlaşacaklarını açıkladı. Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, bu sezon istediği performansı gösteremedi. Everton, teknik direktör Silva yönetiminde bu sezon ligde 15 maçta 14 puan toplayarak 18'inci sırada kendisine yer buldu.


Fabio Alves Da Silva, Everton, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:58 Kaynak: DHA
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