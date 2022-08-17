Eylem yapan işçiler, belediye binasından kendilerini çeken dronu yuhaladı - Son Dakika
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Eylem yapan işçiler, belediye binasından kendilerini çeken dronu yuhaladı

17.08.2022 22:06

Eylem yapan işçiler, belediye binasından kendilerini çeken dronu yuhaladı Tekirdağ'da belediyeyi protesto eden işçileri drone ile görüntülediler Tekirdağ'da maaşını az bulan Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulunurken, o sırada...

Eylem yapan işçiler, belediye binasından kendilerini çeken dronu yuhaladı

Tekirdağ'da belediyeyi protesto eden işçileri drone ile görüntülediler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da maaşını az bulan Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulunurken, o sırada belediye binasının çatısından gizlice kendilerini çeken dronu yuhaladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yeni binasının önünde bir araya gelen belediyeye çalışanları, maaşlarının az olduğunu savunarak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu. Toplanan yaklaşık 500 çalışan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini protesto ettiği sırada, belediye binasının çatısından gizlice gönderilen bir dron cihazıyla işçiler görüntülenmeye çalışıldı. İşçileri eylem yaptığı sırada bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik birimlerinden izinsizce işçilerin üzerine gönderilen dronu kullanan şahsın peşine düştü. Polisin o bölgeye doğru yöneldiğini fark eden şahıs, bir an dron cihazını geri çekmeye çalıştı. Dronlu şahsın o anları, kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi. Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden dron kullanıcısı, çatıda kendini saklamaya çalıştı. İşçiler de drona doğru 'Yuh' çekerek tepkilerini gösterdi.

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Tekirdağ'da maaşını az bulan yüzlerce işçi belediyeye yürüdü Tekirdağ'da maaşını az bulan yüzlerce işçi belediyeye yürüdü Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ'a yanaştı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eylem yapan işçiler, belediye binasından kendilerini çeken dronu yuhaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eylem yapan işçiler, belediye binasından kendilerini çeken dronu yuhaladı - Son Dakika
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