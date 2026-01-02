Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 49 yaşındaki adam, çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü olarak bulundu.

Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bülent Taşkın (49), çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Taşkın'ın kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla Sakarya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek jandarma tarafından tahkikata başlandı.