Felsefe Öğretmeni Yıldız Emekli Oldu

TOKAT'ta 42 yıllık meslek hayatını geride bırakan Felsefe Öğretmeni Mehmet Yıldız, 33 yıldır görev yaptığı Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi'nden emekliye ayrıldı. Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle uğurlandı.

Öğretmenlik mesleğine 1984 yılında adım atan Mehmet Yıldız, çeşitli şehirlerde görev yaptıktan sonra 1993 yılında Niksar'a atanarak Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi'nde görevine devam etti. Yıldız, 33 yıldır görev yaptığı okulda, meslektaşları, öğrenciler ve mezunlarının katılımıyla düzenlenen törenle emekliye ayrıldı. Okul bahçesinde düzenlenen uğurlama etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler ve eski mezunlar, Mehmet Yıldız'a, çeşitli sürprizler yaparak çiçeklerle uğurladı.