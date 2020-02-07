Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.


Joffrey Lauvergne, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:29 
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