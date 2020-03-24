Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması! Corona virüs... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması! Corona virüs... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması! Corona virüs...

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Milli boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler ile ilgili durum hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması! Corona virüs..., System.String[]

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:


"Milli boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler ile ilgili durum hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz.


2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında İngiltere'de bulunan Boksörümüz Serhat Güler, Milli Takım kafilemiz ile birlikte ülkemize geri döndüğü gün tedbir amaçlı hastaneye başvurmuştur. Yapılan ilk tetkiklerin ardından sporcumuzda COVID-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı tetkiklerle değerlendirilmesi uygun görülmüştür.


Detaylı tetkik sonuçlarına göre bugün itibariyle sporcumuz Serhat Güler'de herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Milli sporcumuz karantina kuralları gereğince 14 günlük süresini doldurmaktadır.


Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Serhat Güler, İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:16 

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