Fenerbahçe, N'Golo Kanté'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, N'Golo Kanté'yi Kadrosuna Kattı

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe, N\'Golo Kanté\'yi Kadrosuna Kattı
04.02.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe, N\'Golo Kanté\'yi Kadrosuna Kattı
Haber Videosu

Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kanté ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kanté'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

AL ITTIHAD'DAN VEDA PAYLAŞIMI GELDİ

Transfer süreci Al Ittihad'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Güle güle, cömert Kanté" başlıklı veda videosuyla hız kazandı. Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferini resmiyete döktü.

EN-NESYRI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ, LİSANS ÇIKTI

Sarı-lacivertli kulüp, Kanté'nin lisans işlemleri öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Bu işlemin ardından N'Golo Kanté'nin lisansı çıkarıldı.

Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

İSTANBUL YOLCUSU

Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre N'Golo Kanté, Fenerbahçe için bugün İstanbul'a gelecek. Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Transferin ardından Fenerbahçe, taraftarların büyük beğenisini toplayan bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok…" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

KANTÉ'NİN KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerine Boulogne ve Caen'de başlayan N'Golo Kanté, 2015 yılında Leicester City'ye transfer oldu ve Claudio Ranieri yönetiminde Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Ardından Chelsea forması giyen Fransız yıldız; Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve FA Cup zaferleri elde etti.

2023 yılında Al Ittihad'a transfer olan Kanté, burada da Suudi Pro Lig ve Suudi Arabistan Kupası şampiyonlukları yaşadı. Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan tecrübeli orta saha, 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde de mutlu sona ulaştı.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, N'Golo Kanté'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:55
Fenerbahçe Kante’nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
Fenerbahçe Kante'nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:36
Galatasaray’da ayrılık Barcelona’da oynayan isme ’’Güle güle’’ dendi
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme ''Güle güle'' dendi
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
08:19
İpler koptu Real Madrid’de Arda Güler şoku
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku
08:06
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
07:36
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler
Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
07:32
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
06:11
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 09:52:02. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, N'Golo Kanté'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.