Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun üst üste iki karşılaşmada forma giyememesi dikkat çekti. Aston Villa maçında oynatılmaması soru işaretlerine neden olan ve teknik direktör İsmail Kartal ile arasında sorun yaşandığı iddia edilen İspanyol futbolcunun, Alanyaspor karşılaşmasında da görev yapamayacağı öğrenildi.

ASENSIO'NUN DİZİNDE YENİDEN ÖDEM OLUŞTU

Marco Asensio'nun dizinde yeniden şişlik ve ödem meydana geldiği belirtildi. Sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından yıldız futbolcu, bu akşam oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. İspanyol oyuncunun tedavisine başlanırken sahalara ne zaman döneceğine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

İSMAİL KARTAL İLE ARASININ BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Asensio'nun Aston Villa karşılaşmasında forma giymemesi, teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirmişti. İkili arasında anlaşmazlık yaşandığı da öne sürülmüştü.

Alanyaspor maçı öncesinde ortaya çıkan sakatlık bilgisiyle birlikte Asensio'nun kadroda bulunmama gerekçesi netleşirken, daha önce gündeme gelen anlaşmazlık iddialarına ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.