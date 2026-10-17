Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok

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Fenerbahçe'de Aston Villa maçında forma giymemesi tartışma yaratan ve teknik direktör İsmail Kartal ile arasının bozuk olduğu öne sürülen Marco Asensio'dan kötü haber geldi. İspanyol yıldız, dizinde yeniden oluşan şişlik ve ödem nedeniyle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun üst üste iki karşılaşmada forma giyememesi dikkat çekti. Aston Villa maçında oynatılmaması soru işaretlerine neden olan ve teknik direktör İsmail Kartal ile arasında sorun yaşandığı iddia edilen İspanyol futbolcunun, Alanyaspor karşılaşmasında da görev yapamayacağı öğrenildi.

ASENSIO'NUN DİZİNDE YENİDEN ÖDEM OLUŞTU

Marco Asensio'nun dizinde yeniden şişlik ve ödem meydana geldiği belirtildi. Sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından yıldız futbolcu, bu akşam oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. İspanyol oyuncunun tedavisine başlanırken sahalara ne zaman döneceğine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

İSMAİL KARTAL İLE ARASININ BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Asensio'nun Aston Villa karşılaşmasında forma giymemesi, teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirmişti. İkili arasında anlaşmazlık yaşandığı da öne sürülmüştü.

Alanyaspor maçı öncesinde ortaya çıkan sakatlık bilgisiyle birlikte Asensio'nun kadroda bulunmama gerekçesi netleşirken, daha önce gündeme gelen anlaşmazlık iddialarına ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Marco Asensioİsmail KartalAlanyasporFenerbahçeSportif AŞÖdemSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok - Son Dakika
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