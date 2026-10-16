Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder kendini buldu! 6 maçta 5 gole katkı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder kendini buldu! 6 maçta 5 gole katkı

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Fenerbahçe\'den ayrılan Cengiz Ünder kendini buldu! 6 maçta 5 gole katkı
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Fenerbahçe'den Çorum'a transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra eski formuna kavuşma yolunda önemli bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu, 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ünder'in kısa sürede ortaya koyduğu hücum performansı, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını gösterdi.

Fenerbahçe'den Çorum'a transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımında etkili bir başlangıç yaptı. Milli futbolcu, çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist üreterek eski günlerini hatırlatan bir performans ortaya koydu.

CENGİZ ÜNDER ÇORUM'DA ADETA YENİDEN DOĞDU

Fenerbahçe'den ayrılarak Çorum'un yolunu tutan Cengiz Ünder, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu, kısa sürede hücum hattında etkili bir görüntü sergileyerek gol ve asist katkısıyla öne çıktı. Çorum formasıyla çıktığı 6 maçta 4 kez fileleri havalandıran Ünder, 1 de asist yaptı. Bu rakamlar, yıldız oyuncunun yeni takımına kısa sürede önemli bir hücum katkısı sağladığını ortaya koydu. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından nasıl bir performans göstereceği merak edilen futbolcu, sahadaki üretkenliğiyle dikkat çekti.

Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder kendini buldu! 6 maçta 5 gole katkı

6 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

Cengiz Ünder'in Çorum kariyerindeki ilk 6 maçlık performansı, rakamlara da yansıdı. Tecrübeli futbolcu, böylece 6 maçta toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı. Maç başına yaklaşık 0,83 gol katkısı ortalaması yakalayan Ünder, gol yollarındaki etkinliğini istatistiklere yansıttı.

Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder kendini buldu! 6 maçta 5 gole katkı
Cengiz ÜnderFenerbahçeÇorumSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ufuk Tiryaki Ufuk Tiryaki:
    Fb futbolcu öğütme makinesi gibi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder kendini buldu! 6 maçta 5 gole katkı - Son Dakika
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