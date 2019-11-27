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FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Ş.N.G. adlı kadın, jandarmanın operasyonuyla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Ş.N.G. adlı kadın, jandarmanın operasyonuyla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şuhut ilçesi Balçıkhisar nüfusuna kayıtlı olan ve hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan Ş.N.G. adlı kadın, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde Şuhut ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı. 25 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ş.N.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:58 Kaynak: DHA
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