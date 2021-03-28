FIFA'dan Orhan Erdemir'e görev

UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, Kazakistan ile Fransa takımları arasında 28 Mart Pazar günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

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