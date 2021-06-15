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Filipinler, cinayetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmayacak - Son Dakika

Filipinler, cinayetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmayacak

15.06.2021 11:47
Filipinler, cinayetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmayacak, System.String[]

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözcüsü Harry Roque, Filipinler'in Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yürütülen uyuşturucu savaşı cinayetleriyle ilgili soruşturmada iş birliği yapmayacağını açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözcüsü Harry Roque, Filipinler'in Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yürütülen uyuşturucu savaşı cinayetleriyle ilgili soruşturmada iş birliği yapmayacağını açıkladı.

TimesLive internet sitesindeki habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Roque, düzenlediği basın toplantısında, "Artık (mahkemeye) üye olmadığımız için iş birliği yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Roque, "Filipinler'de hukuk sistemi çalıştığı için uyuşturucu savaşındaki cinayetleri araştırma konusunda yabancılara ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Roque, resmi bir soruşturma başlatmanın "siyasi" bir karar olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin başlattığı "uyuşturucuya karşı savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için başlattığı ön incelemesini tamamlayarak soruşturma açılmasına karar verdiğini açıklamıştı.

Başsavcısı Bensouda, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Şubat 2018'de başlattığı ön incelemede uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yaşanan ölümlerin insanlığa karşı suç teşkil edip etmediğinin araştırıldığını belirtmişti.

Filipinler UCM'den çekilmişti

Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

Roma Statüsü gereği bir ülkenin UCM'ye üyeliği, BM Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimin yapılmasından bir yıl sonra sona eriyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rodrigo Duterte, Uyuşturucu, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler, cinayetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmayacak - Son Dakika


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