Son Dakika Haberleri: Fındık hırsızları tutuklandı
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Fındık hırsızları tutuklandı

2 saat önce

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 500 kilogram fındık çalan 2 kişi tutuklandı.

Fındık hırsızları tutuklandı, System.String[]

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 500 kilogram fındık çalan 2 kişi tutuklandı. Çalınan fındıklar sahibine teslim edilirken olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı belirtildi.


Olayla ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada fındık hırsızlığının duyulmasının ardından ilgili birimlerce hemen tahkikata başlandığı belirtilerek, " Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Sürmene İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde 09 Eylül 2019 tarihinde Bağ, Bahçe ve Tarladan 500 Kg. fındık hırsızlığı olayı meydana gelmiş ve sorumlu birimlerce gerekli tahkikata başlanmıştır. Çalınan fındığın bulunması ve şüpheli şahısların yakalanması maksadıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını A.A., Ö.A. ve M.D. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edilmiş ve çalınan 500 Kg. fındık bulunarak mağdur şahsa teslim edilmiştir. Tespit edilen Bağ, Bahçe ve Tarladan 500 Kg. fındık hırsızlığı olayı şüphelilerinden A.A. ve Ö.A. isimli şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz kurumuna teslim edilmiş, diğer firari şüpheli M.D.'nin ise yakalama çalışmalarına devam edilmektedir" denildi. - TRABZON

Sürmene, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
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