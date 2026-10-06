Finlandiya'da milletvekillerinin evlerine girildi, dışkı bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finlandiya'da milletvekillerinin evlerine girildi, dışkı bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Finlandiya\'da milletvekillerinin evlerine girildi, dışkı bırakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finlandiya'da çok sayıda milletvekilinin konutunda yaşanan açıklanamayan olaylara bir yenisi eklendi. Kimliği belirsiz kişilerin girdiği düşünülen evlerden değerli eşya kaybolmazken kapılarda herhangi bir zorlama da tespit edilmedi. Son vakalardan birinde tuvalette dışkı bırakılması dikkat çekerken, milletvekili Ben Zyskowicz olayların Rus istihbaratıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Finlandiya polisi, milletvekillerinin konutlarında farklı tarihlerde fark edilen şüpheli durumların peşine düştü. Siyasetçilerin evlerine nasıl girildiği henüz belirlenemezken vakaların ortak noktası, hırsızlıktan çok ev sahiplerine içeride yabancı birinin bulunduğunu hissettiren izlerin bırakılması oldu.

20 MİLLETVEKİLİNİN EVİNE GİRİLDİ, BİRİNE DIŞKI BIRAKILDI 

20 milletvekilinin konutlarında meydana gelen şüpheli durumları konu edinen soruşturmayı sıra dışı hale getiren ayrıntılardan biri son vakalardan birinde ortaya çıktı. Bir milletvekili, konutuna döndüğünde tuvaletin kendisinden habersiz kullanıldığını fark etti. İçeri giren kişi ya da kişilerin dışkıyı bıraktıktan sonra sifonu dahi çekmeden evden ayrıldığı belirtildi.

Diğer vakalarda da benzer şekilde herhangi bir maddi kazanç elde etmeye yönelik hareket tespit edilmedi. Bazı evlerde kapıların veya ışıkların sahiplerinin bıraktığından farklı durumda olduğu fark edildi. Buna karşın değerli eşyaların yerinde olduğu ve konutlarda belirgin bir hasar bulunmadığı kaydedildi.

Finlandiya Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho, birden fazla milletvekilini ilgilendiren vakaların güvenlik birimlerine bildirildiğini ve polis incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

ŞÜPHELER RUSYA'YA ÇEVRİLDİ

Olayların faili konusunda resmi makamlar tarafından henüz bir isim veya ülke işaret edilmedi. Ancak iktidardaki Ulusal Koalisyon Partisinin kıdemli isimlerinden Ben Zyskowicz, yaşananların istihbarat faaliyeti olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Zyskowicz, Rus istihbaratının geçmişte hedef aldığı kişilere takip edildiklerini hissettirmek amacıyla benzer yöntemlere başvurduğunu savunarak, "Bu, Rus istihbarat servisinin insanlara gözetim altında olduklarını göstermesinin, kafa karışıklığı veya endişe oluşturmasının bir yolu." dedi.

Finlandiya makamlarının elinde olayları Rusya'ya bağlayan kesin bir bulgu bulunduğu yönünde ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

DIŞKI AYRINTISI ESKİ VAKALARI HATIRLATTI

Tuvalette bırakılan dışkı ayrıntısı, geçmiş yıllarda Rus istihbaratıyla ilişkilendirilen bazı olayları yeniden gündeme getirdi.

The Wall Street Journal'ın 2023 yılında aktardığı bir olayda, Rusya'da bulunan üst düzey bir ABD'li yetkilinin bavuluna bir FSB görevlisi tarafından dışkı bırakıldığı ileri sürülmüştü.

BBC'nin eski Rusya muhabiri Sarah Rainsford da ülkede görev yaptığı döneme ilişkin anılarında evine izinsiz girildiğini ve tuvaletinde benzer bir manzarayla karşılaştığını anlatmıştı.

The Guardian'ın eski Moskova muhabiri Luke Harding ise yaşadığı daireye kendisi yokken girildiğini ve eşyalarının yerlerinin değiştirildiğini iddia etmişti.

HIRSIZLIK DEĞİL, GÖZDAĞI YÖNTEMİ

Geçmişte istihbarat faaliyetleriyle ilişkilendirilen bu yöntemde amaç, hedef alınan kişinin malına zarar vermekten çok özel alanına istenildiği zaman girilebildiğini göstermek olarak değerlendiriliyor. Böylece kişide takip edildiği ve güvende olmadığı düşüncesinin oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Soğuk Savaş yıllarında Sovyet KGB'sinin psikolojik baskı uygulamaları ile Doğu Almanya'nın Stasi teşkilatının "Zersetzung" olarak bilinen yıldırma yöntemlerinde de hedef kişilerin gündelik yaşamlarını bozacak benzer müdahalelerin kullanıldığı biliniyor.

Finlandiya'daki milletvekillerinin evlerinde yaşananların bu uygulamalarla bağlantılı olup olmadığı ise henüz ortaya çıkarılmış değil. Polis, konutlara kimlerin girdiğini ve vakaların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor.

MilletvekiliFinlandiyaGüncelDünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
Bakanlık düğmeye bastı Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
Galatasaray’da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor Galatasaray'da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Karı kocanın ölümünde akılalmaz neden Her şey dambıl sesiyle başladı Karı kocanın ölümünde akılalmaz neden! Her şey dambıl sesiyle başladı
22:25
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
İstanbul’da tutuklanan iki CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
21:12
Galatasaray’a Osimhen’den müjde
Galatasaray'a Osimhen'den müjde
20:51
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
20:15
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye Saçlarına logosunu kazıttı
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 22:29:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Finlandiya'da milletvekillerinin evlerine girildi, dışkı bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei