Firari Hükümlü Salihli'de Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gece vakti silahla yağma, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, firari hükümlü M.Y.'nin (35) Güneş Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.Y. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Polis ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - MANİSA
