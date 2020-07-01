Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 8 başlıkta sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 8 başlıkta sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.
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1.07.2020 20:20:27. #1.13#