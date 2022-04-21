Florida'da dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi - Son Dakika
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Florida'da dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi

21.04.2022 13:07

ABD'nin Florida eyaletinde gölden çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir timsah, evlerin bahçelerinde gezindi.

ABD'nin Florida eyaletinde gölden çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir timsah, evlerin bahçelerinde gezindi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Venice'te yaşam alanından ayrılan timsah, girdiği bir mahalledeki evlerin bahçelerinde gezdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki timsahın evlerin önünde gezdiği anları cep telefonuyla kaydetti. Timsah bir süre sonra geldiği göle geri döndü.

(İHA)

Florida'da dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi
Florida'da dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi
Florida'da dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi
Florida'da dev timsah evlerin bahçelerinde gezdi

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Kaynak: İHA

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