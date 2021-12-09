Fransa'nın Martinique Adası'ndaki Kovid-19 protestoları için 150 soruşturma açıldı - Son Dakika

Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Martinique Adası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sağlık ruhsatı uygulamasına karşı düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet ve yağma olayları nedeniyle 150 soruşturma başlatıldı.

Fort-de-France Savcısı Clarisse Taron, 22 Kasım'daki Kovid-19 protestoları sırasındaki yağmalama ve Vandalizm olayları nedeniyle 150 soruşturma açıldığını bildirdi.

Olaylar nedeniyle gözaltına alınan 50 kişiden 12'sinin tutuklandığını aktaran Taron, daha ciddi adımların bunu takip edeceğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında eczaneler, süpermarket zincirleri, dükkanlar ve sair iş yerlerine yönelik Vandalizm ve yağmalamalar nedeniyle 3 gündür kolluk kuvvetlerince bölgede operasyonlar yapılıyor.

Yağma ve çalıntı mallarının tutulduğundan şüphelenilen adreslere baskın düzenlendi.

Jandarma, yağmalanan eşyalar olduğundan şüphelendiği ve içi dolu bir minibüs ile bir tekneye el koydu.

Ada'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sağlık ruhsatı uygulamasına karşı 22 Kasım'da gösteriler başlamış, bölge valiliği çıkan şiddet olayları nedeniyle sükunet sağlanana kadar 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.