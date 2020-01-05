Frutti Extra Bursaspor: 86-83 - Son Dakika
Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor: 86-83 - Son Dakika Spor

Frutti Extra Bursaspor: 86-83

6 saat önce

SALON: Ülker Sports ArenaHAKEMLER: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Musa Kazım ÇetinFENERBAHÇE BEKO: Westermann 12, Kalinic 5, de Colo 29, Wlliams 17, Thomas 6, Melih Mahmutoğlu 17, Egehan Arna, Berkay Candan, Ali MuhammedFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Olaseni 4, Chris Jones 17, Clavell 24, İzzet Türkyılmaz...

Frutti Extra Bursaspor: 86-83, System.String[]

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 12, Kalinic 5, de Colo 29, Wlliams 17, Thomas 6, Melih Mahmutoğlu 17, Egehan Arna, Berkay Candan, Ali Muhammed

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Olaseni 4, Chris Jones 17, Clavell 24, İzzet Türkyılmaz 6, Can Maxim Mutaf 6, Riley 1, Perry Jones 25, Ender Arslan, Tuğberk Gedikli

1'İNCİ PERİYOT: 17-23

İLK YARI: 39-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-64

5 FAUL: 36.25 İzzet Türkyılmaz (Frutti Extra Bursaspor)

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 86-83 mağlup ederek 12'nci galibiyetini aldı.

ING Basketbol Ligi'nin 15'inci haftasında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda rakibini durduramayan Fenerbahçe Beko, çeyreği 23-17 geride kapattı. 2'nci periyotta Melih ve de Colo ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, aradaki farkı eritti ve ilk yarı 39-39 eşitlikle sona erdi. 3'üncü periyotta iki takımda hücumda sıkıntı yaşamazken ev sahibi ekip Nando de Colo, konuk ekip ise Perry Jones ile bu çeyrekte etkili oldu. Periyodu 28-25 önde kapatan Fenerbahçe Beko, karar periyoduna 67-64 önde girdi. Büyük heyecana sahne olan son periyotta ev sahibi ekip, bitime 16 saniye kala Westermann'dan bulduğu iki sayılık basket ile bir sayı farkla öne geçti: 84-83. Bursaspor'da Clavell, takımını öne geçirecek atıştan faydalanamayınca Fenerbahçe Beko, Melih'in serbest atıştan bulduğu sayılar sonucunda mücadeleden 86-83 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte de Colo 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Williams ve Melih 17 sayı üretti. Frutti Extra Bursaspor'da ise Perry Jones'un 25, Gian Clavell'in ise 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.


- İstanbul
Malcolm Thomas, Kaan Büyükçil, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu

Son Dakika Haberleri
21:32 Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor
21:32 Liverpool, FA Kupası'nda 4. tura çıktı - Son Dakika Spor
21:28 Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
21:23 Çaykur Rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor
21:23 Mustafa Cengiz Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez - Son Dakika Spor
20:45 Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı - Son Dakika Spor
18:27 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 21:40:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Frutti Extra Bursaspor: 86-83 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]