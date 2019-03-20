Son Dakika Haberleri: Fü'de "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" Söyleşisi

Fü'de "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" Söyleşisi

1 saat önce

Fırat Üniversitesinde (FÜ) "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" söyleşisi düzenlendi.

Fü'de
Fırat Üniversitesinde (FÜ) "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" söyleşisi düzenlendi.

FÜ İlahiyat Fakültesi, İmar Vakfı, Kardeşlik ve Birlik Derneği tarafından ortaklaşa "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" konulu söyleşi programı düzenlendi.Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'ın konuşmacı olarak yer aldığı Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapılan programa, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gıyasettin Arslan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Söyleşide Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Mantık kavramının diğer ilimlerde olduğu gibi İslami ilimlerin de vazgeçilmez parçası olduğunu belirtti.

Rektör Çapak konuşmasında," İslam düşüncesi tarihinde mantık bilimi üzerine yapılmış çalışmalar geniş bir araştırma sahası teşkil etmektedir. Sadece Aristoteles'in mantık eserleri üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında düşünce ve bilim faaliyetine aracılık eden disiplin olarak mantığın İslam düşünürlerince ne derecede benimsendiği ortaya çıkacaktır" dedi.

Söyleşi sonunda FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, programa konuşmacı olarak katılan BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'a günün anısına hediye verdi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:02 Kaynak: İHA

Bingöl Üniversitesi, Rektör, Fırat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelandalılar İslam Dini Hakkında Bilgi Almak İçin Camilere Akın Etti Öldürülmekten Korkan Kadına, Eski Sevgiliden Suç Duyurusu Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:15:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fü'de "İslam Düşünce Tarihinde Mantık" Söyleşisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]