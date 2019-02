Fuat Çapa: "Yaptığımız Hareket Normalde Olması Gereken"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Kardemir Karabükspor karşısında aldıkları puandan ziyade, kendi oyuncularının sahada rakibine saygı duyarak oynamasının kendileri açısında daha önemli olduğunu söyledi.

Deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa maçından ardından yaptığı açıklamada, kendileri açısından ligde son iki hafta öncesi olduğunu belirtti.



Çapa, "Son iki hafta transfer tahtasını açınca, sezon başında nasıl bir kadro kurduğumuzu görmüş olduk. Özellikle geçen hafta oynadığımızı karşılamada bunu görmüş olduk. Bu arkadaşlarla sezon başından itibaren oynamış olsaydık şu an bulunduğumuz yerde kesinlikle olmazdık. Bunu son iki maçta herkes oyuncu kalitemizi ve karakterli kadromuzu görmüş oldu. Geçen hafta galibiyetten sonra söyledi, bizim ligde kalma gibi bir endişemiz yok. Eskişehirspor kadro yapısı ile ligde kalma endişesi taşımamalı. Bugünkü karşılaşma bizim adımıza içim 3 puan alıp sonrada oynayacağımız zorlu sürece giriyoruz. Bu 4 karşılaşma sonunda hem bizim aldığımız hem de rakiplerimizin alacağı sonuçlarda ne kadar yukarılara bakabileceğimizi göreceğiz. Ondan sonra sezon sonuna kadar hedefimizi belirleyeceğiz. Bugünkü karşılaşmanın benim için çok duygusal bir anısı var. Yaklaşık 1 ay önce aynı sıkıntıları yaşayan bir şehir ve takımdık. Onların şu anda hangi duygular içerisinde olduğunu neler yaşadıklarını ve hissettiklerini bizden daha iyi anlayamaz. Türk futbolu bugün 4-5 tane futbolcu kazandırdık, bunu Karabük'te görebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte onlar içinde her şey güzel olur" dedi.



"Bizim yapmış olduğumuz gayet normal ve olması gereken bir şey"



Rakibinin oyuncu hakkı kalmaması sonrası Yusuf'un sakatlanarak çıkınca kendi futbolcularını da oyun dışına alarak yaptığı jestin sorulması üzerine Çapa, "Biz futbolun neler olduğunu unutmaya başladık. Sadece futbolun spor olduğunu unuttuk, diğeri her şeyi düşünmeye başladık. Aslında bu sosyal bir aktivite ve bunu unutmamak lazım. O kadar çok insanı taraflı tarafsız stada çekiyorsunuz. Onlar sizi izlemeye geliyorlar. Bizim yapmış olduğumuz gayet normal ve olması gereken bir şey. Olması gereken bu. İnşallah biz örnek oluruz ve bu tür hadiseler tekrar olur. Bugün skor daha değişik olsaydı bizim için ne değişecekti, hiçbir şey değişmeyecekti. Ama karşımızda oynayan arkadaşların onuru ve gururu var. Onları incitmememiz, küçültmememiz lazım. Onları yüceltmemiz lazım. Kendi oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Sahada söylemiş olduklarımızı sadece futbol anlamda değil diğer anlamda da çok iyi yaptılar. Karşılarındaki oyunculara saygı duyarak oynadılar. Bu aldığımız puandan çok çok daha değerli. Biz sadece futbolu geliştirmeye değil, onların bireysel gelişmesi için de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Türk futbolu da bununla birlikte bazı şeyleri kazanmış olur" diye konuştu. - KARABÜK

