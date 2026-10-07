Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu - Son Dakika
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Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

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Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu
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ABD'nin Florida eyaletinde 27 yaşındaki Dayana Marcela Roblesorduz, fuhuş suçlamasıyla gözaltına alındı. 150 dolar kefalet bedeli belirlenen genç kadının gözaltı sırasında çekilen sabıka fotoğrafı internette büyük ilgi görürken, hakkındaki adli sürecin devam ettiği belirtildi.

ABD'nin Florida eyaletinde 27 yaşındaki Dayana Marcela Roblesorduz, fuhuş suçlamasıyla gözaltına alındı. Miami-Dade County'de gözaltına alınan genç kadının işlemler sırasında çekilen sabıka fotoğrafı, kısa sürede internette geniş yankı uyandırdı.

150 DOLAR KEFALET BEDELİ BELİRLENDİ

Roblesorduz hakkında fuhuş suçlamasıyla işlem yapıldığı, kefalet bedelinin ise 150 dolar olarak belirlendiği belirtildi.

Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Hakkındaki suçlama nedeniyle adli süreç başlatılan 27 yaşındaki kadının gözaltı kaydıyla birlikte sabıka fotoğrafı da yayımlandı.

SABIKA FOTOĞRAFI İLGİ ODAĞI OLDU

Olayın kendisinden çok Roblesorduz'un gözaltı sırasında çekilen fotoğrafı dikkat çekti. Görüntünün internette hızla yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı genç kadının görünümü üzerinden yorumlarda bulundu.

Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Roblesorduz hakkındaki fuhuş suçlamasına ilişkin yargı süreci devam ederken, gözaltına alınmış olması suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığı sürece Roblesorduz masumiyet karinesinden yararlanıyor.

Amerika Birleşik DevletleriFloridaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu - Son Dakika
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