Stat: Eryaman
Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Furman, Sefa Yılmaz, Stancu
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Goller: Dk. 22 Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Sarı kart: Dk. 45+3 Piris da Motta (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
22. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1
45+1. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın harika vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- Kaynak: AA
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