Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: AktepeHakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Kemal MaviKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Cem Ekinci (Dk. 81 Mendy), Madinda (Dk. 74 Uğur Utlu), Diabang, Kone (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Kemal Mavi

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Cem Ekinci (Dk. 81 Mendy), Madinda (Dk. 74 Uğur Utlu), Diabang, Kone (Dk. 90 Burak Aydın)

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Alperen Babacan, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 87 Bertuğ Bayar), Ali Kaan Güneren, Muhammet Reis (Dk. 76 Hadzic), Burhan Eşer, Çekdar Orhan, Erhan Çelenk (Dk. 46 Onur Ayık), Cikalleshi

Gol: Dk. 47 Diabang (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Burak Aydın, Dk. 90+4 Soner Gönül (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'de ilk devrenin son haftasında Keçiörengücü, sahasında Akhisarspor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 28'e yükselten Keçiörengücü, devre arasına 3. sırada girdi. 27 puanda kalan Akhisarspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Cihan Aydın, Korkut, Emrah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyaspor, Konyaspor'u son dakika golüyle yendi!
İğrenç gerçek ortaya çıktı! 19 yaşındaki zihinsel engelli kızına defalarca fuhuş yaptırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kadrosuna kattı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy - Son Dakika Spor
22:27 İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor
22:23 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - İsmail Kartal - Son Dakika Spor
22:22 BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor
22:21 Yılın son rekoru milli atlet İlyas Çanakçı'dan - Son Dakika Spor
22:02 Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap! - Son Dakika Spor
21:31 Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 22:32:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]